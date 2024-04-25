Плохие знаки для экономики США

Число банкротств в США, крупнейшей экономике мира, в марте достигло нового рекордного уровня, поскольку компании продолжают сталкиваться с высокими процентными ставками и постоянными операционными проблемами.
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