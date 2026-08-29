В МИД России подтвердили аккуратное выполнение задач специальной операции

Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило, что специальная военная операция выполняется аккуратно и в строгом соответствии с поставленными целями.
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