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Военное обозрение

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Вьетнам принял решение закупить партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder

Вьетнам принял решение закупить партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder

Подробности будущей сделки пока не раскрываются, переговоры еще не начались.

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