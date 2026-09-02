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Мировое обозрение

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Медведев пригрозил прямыми ударами РФ по Германии, а заодно и по европейским чиновникам, которые «ездят в Киев поездом»

Медведев пригрозил прямыми ударами РФ по Германии, а заодно и по европейским чиновникам, которые «ездят в Киев поездом»

Дмитрий Медведев вновь ужесточил риторику в отношении Европы, напрямую пригрозив ударами по немецким оборонным предприятиям и европейским лидерам, которые регулярно посещают Киев.

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