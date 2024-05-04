Антибиотики открывают новый способ борьбы с раком Максим МорозовИсследовательская группа из Университета Осаки опубликовала результаты исследования, демонстрирующие, как иммунотерапия может выявлять и атаковать раковые клетки, которые обычно скрываются от иммунной системы человека.