America Is Betting Big on a New Generation of Small Nuclear Reactors

Governments worldwide are racing to develop small modular reactors (SMRs) as part of their plans for a nuclear power renaissance, with significant progress being seen in recent years.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым