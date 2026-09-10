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Царьград

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В Армении у экс-чиновников изымут все оружие из-за страха расправ

В Армении у экс-чиновников изымут все оружие из-за страха расправ

Армянские правоохранители намерены изъять у бывших руководителей государства всё находящееся в их распоряжении оружие, включая то, что было куплено и оформлено без нарушений закона.

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