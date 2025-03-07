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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,5%

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,5%

Национальный банк Казахстана объявил решение по базовой ставке, передает inAktau.kz. Стало известно, что комитет Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.

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