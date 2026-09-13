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Грузоперевозки ...

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Как открыть бизнес по доставке грузов по городу на легком коммерческом фургоне — готовый бизнес-план для России 2026

Как открыть бизнес по доставке грузов по городу на легком коммерческом фургоне — готовый бизнес-план для России 2026

Открытие бизнеса по доставке грузов на легком коммерческом фургоне в России — это один из наиболее доступных способов начать собственное дело в сфере грузоперевозок с относительно небольшими первоначальными вложениями.

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