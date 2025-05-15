За бесконтрольный выпас скота крымчанам начнут выписывать штрафы

В Крыму начнут проводить рейды по выявлению свободно пасущихся сельхозживотных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович корреспонденту Крымского информационного агентства.
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