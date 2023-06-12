Политолог Светов: бывший премьер Италии Берлускони не следовал указаниям США

Экс-премьер Италии, основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони ушел из жизни в 86 лет. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» рассказал, что Берлускони активно преобразовал политическую жизнь страны созданием новых объединений, которые бросали вызов тем, кто правил долгие годы.
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