JAMA: заражение SARS-CoV-2 повышает риск диабета у детей

Ученые из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв установили, что у детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет риск развития диабета второго типа после заражения SARS-CoV-2 остается повышенным в течение шести месяцев.
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