Газета.ру

7 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 6324362 Елен
    ради зарабатывания бабла и пела))Бородина возмутил...
  • Сергей Бессонов
    А пупок не развяжется - Польша давно уже является шестёркой США!Президент Польши ...
  • Николаевна
    Я не знаю кто этоБородина возмутил...

Доллар и евро по результатам торгов на Мосбирже укрепились и перешли к росту

Доллар и евро по результатам торгов на Мосбирже укрепились и перешли к росту

Доллар США и евро преодолели многолетние минимумы и укрепились по итогам торгов на Московской Бирже. Как пишет "Коммерсантъ", курс доллара США и евро снизился из-за геополитической напряженности на фоне вхождения в состав России новых территорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх