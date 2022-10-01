Доллар и евро по результатам торгов на Мосбирже укрепились и перешли к росту

Доллар США и евро преодолели многолетние минимумы и укрепились по итогам торгов на Московской Бирже. Как пишет "Коммерсантъ", курс доллара США и евро снизился из-за геополитической напряженности на фоне вхождения в состав России новых территорий.
Доллар США и евро преодолели многолетние минимумы и укрепились по итогам торгов на Московской Бирже. Как пишет "Коммерсантъ", курс доллара США и евро снизился из-за геополитической напряженности на фоне вхождения в состав России новых территорий.
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