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Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в истории

Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в истории

Гавриил Григоров/ТАСС Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом за всю историю. Об этом 19 сентября заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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