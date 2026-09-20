Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в истории

Гавриил Григоров/ТАСС Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом за всю историю. Об этом 19 сентября заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.