Инкассаторы пожаловались на падение выручки из-за повышения порога переводов самому себе

Инкассаторы заявили о спаде нагрузки из-за повышения порога переводов до ₽30 млн Российские инкассаторы пожаловались на сокращение выручки после повышения порога бесплатных переводов самому себе до 30 миллионов рублей.
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