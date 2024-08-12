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Инкассаторы пожаловались на падение выручки из-за повышения порога переводов самому себе

Инкассаторы пожаловались на падение выручки из-за повышения порога переводов самому себе

Инкассаторы заявили о спаде нагрузки из-за повышения порога переводов до ₽30 млн Российские инкассаторы пожаловались на сокращение выручки после повышения порога бесплатных переводов самому себе до 30 миллионов рублей.

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