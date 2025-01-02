Осталась пара фотографий, которые и выкладываю...

Сегодня в Перми прощаются с народным артистом РСФСР Владимиром Данилиным.Кто помнит прекрасный фильм 1985 года – «Переступить черту» с Татьяной Васильевой в главной роли, наверняка помнит и победившего ее гипнотизера, которого сыграл Данилин.