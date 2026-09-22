Автоинспекторы Тверской области научили первоклассников правильно переходить дорогу

Первоклассники Тверской области учились правилам безопасного движения в реальных дорожных условиях. Сотрудники Госавтоинспекции провели практическое обучающее занятие для учащихся 1 «Б» класса МБОУ «СОШ № 1» Бологовского муниципального округа.
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