Ему всего 22: комедийная актриса Кэти Гриффин шокировала сеть новым романом

Комедийная звезда Кэти Гриффин опубликовала фото с новым бойфрендом, который младше неё на 43 года. Узнайте в нашем материале, как отреагировали фанаты на откровенное заявление 65-летней артистки и что известно о её личной жизни.
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