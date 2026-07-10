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Metro Москва

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Ему всего 22: комедийная актриса Кэти Гриффин шокировала сеть новым романом

Ему всего 22: комедийная актриса Кэти Гриффин шокировала сеть новым романом

Комедийная звезда Кэти Гриффин опубликовала фото с новым бойфрендом, который младше неё на 43 года. Узнайте в нашем материале, как отреагировали фанаты на откровенное заявление 65-летней артистки и что известно о её личной жизни.

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