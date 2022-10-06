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В ЛНР предупредили о возможности передачи США ядерного оружия Украине

В ЛНР предупредили о возможности передачи США ядерного оружия Украине

  В ЛНР заявили, что Будапештский меморандум помешает США передать Украине ядерное оружие Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в  В ЛНР заявили, что Будапештский меморандум помешает США передать Украине ядерное оружие Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предупредил о том, что США могут передать Украине ядерное оружие в обход запрещающему это делать Будапештскому меморандуму в том случае, если они этого захотят, сообщает ТАСС.

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