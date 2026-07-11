iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Спустя 13 лет разработки Boeing 737 MAX 7 наконец-то близок к получению сертификата

Спустя 13 лет разработки Boeing 737 MAX 7 наконец-то близок к получению сертификата

Это самый затянувшийся проект в истории семейства 737 MAXСамый компактный представитель семейства Boeing 737 MAX — модель 737 MAX 7 — может получить сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA) уже до конца июля 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии