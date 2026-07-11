Спустя 13 лет разработки Boeing 737 MAX 7 наконец-то близок к получению сертификата

Это самый затянувшийся проект в истории семейства 737 MAXСамый компактный представитель семейства Boeing 737 MAX — модель 737 MAX 7 — может получить сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA) уже до конца июля 2026 года.
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