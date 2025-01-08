Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Дмитрий
    Сделать из России...
  • Alexander Kozlov
    Не верит, но деваться некуда. Все средства и помыслы их там, поэтому вынуждены прогибаться.Сделать из России...
  • ШКИПЕР
    Твоей революционной речью, ну очень проглядывается в ней Лев Давидович.Сделать из России...

ТРЮДОнуло

ТРЮДОнуло

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ну что, две красные чёрточки добрались и до Канады и теперь в списке уволенных прибыло.

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