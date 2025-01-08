ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ну что, две красные чёрточки добрались и до Канады и теперь в списке уволенных прибыло.
ТРЮДОнуло
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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ну что, две красные чёрточки добрались и до Канады и теперь в списке уволенных прибыло.
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