Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в Шебекино

Украинский беспилотник, подавленный российской системой радиоэлектронной борьбы, взорвался во дворе многоквартирного дома в городе Шебекино (Белгородская область), заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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