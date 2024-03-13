Хуситы нашли ключ к авианосцам США: Байден потеряет элиту флота

Браво Хуситы! Так посадить америкосов на жопу в собственное говно, её не кто, не когда, не делал! Напомните кто подобное с америкосовскими авианосцами такое сотворил? (пил харборо здесь не уместно, это порт-база(стоянка в куче)), а не открытое море)

Александр Макеев

А торпедами разве нельзя топить американские корабли? Запустить с береговых пусковых установок рой из 2 сотен торпед по авианосцу на глубине 2-3 метра. Такой залп в сотни тысяч раз дешевле стоимости одного авианосца. 20% запущенных торпед вполне могут прорваться в авианосцу и первый фронт пробьет внешний корпус, второй-третий фронты роя торпед пробьют внутренний корпус и раскурочат переборки и что-то там ещё. В огромные пробоины хлынет вода. И авианосцу придётся нырнуть в глубины!