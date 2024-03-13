Вчера 67K прочитали Движение «Ансар Аллах» (хуситы) обнаружило бреши в работе противовоздушной обороны авианосца военно-морских сил США «Эйзенхауэр».
Хуситы нашли ключ к авианосцам США: Байден потеряет элиту флота
Комментарии
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Игорь Человек
Браво Хуситы! Так посадить америкосов на жопу в собственное говно, её не кто, не когда, не делал! Напомните кто подобное с америкосовскими авианосцами такое сотворил? (пил харборо здесь не уместно, это порт-база(стоянка в куче)), а не открытое море)
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21 час.
Александр Макеев
А торпедами разве нельзя топить американские корабли? Запустить с береговых пусковых установок рой из 2 сотен торпед по авианосцу на глубине 2-3 метра. Такой залп в сотни тысяч раз дешевле стоимости одного авианосца. 20% запущенных торпед вполне могут прорваться в авианосцу и первый фронт пробьет внешний корпус, второй-третий фронты роя торпед пробьют внутренний корпус и раскурочат переборки и что-то там ещё. В огромные пробоины хлынет вода. И авианосцу придётся нырнуть в глубины!
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20 час.
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