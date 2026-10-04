Турнир UFC 332 с участием Копылова и Пуляева установил рекорд по числу побед нокаутом

Турнир UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (США) обновил рекорд по числу побед нокаутом. Всего с учётом боёв предварительного карда было 11 нокаутов, что является новым рекордом за один турнир.
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