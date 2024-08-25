В Ленобласти полностью перекроют съезд с трассы «Нарва» на Санкт-Петербургское южное полукольцо в направлении Гатчины

В связи с дорожными работами Как сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждения Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ по устранению размыва откоса насыпи в период с 24 августа по 2 сентября будет полностью перекрыт съезд с федеральной трассы А-180 «Нарва» на федеральную трассу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в направлении Гатчины.