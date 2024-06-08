На кого они работают...

Если это не дно, то что тогда дно? Двумя абзацами мерзавец умудрился обгадить и наши правоохранительные органы, и наш суд, и наших военных, заодно разделив их на сорта, как у першосортных принято (в том числе обоих, что на фото), и президента России.
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