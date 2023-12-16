Два олимпийских чемпиона открыли лыжный сезон в Мытищинском лесопарке

РИАМО - 16 дек. В Мытищинском лесопарке официально открыли две лыжные трассы. На открытие приехали знаменитые спортсмены — олимпийский чемпион по лыжным гонкам 1988 года Михаил Девятьяров-старший, его сын — победитель этапа Кубка мира по лыжным гонкам Михаил Девятьяров-младший и олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков.