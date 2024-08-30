Мемориал Ромазана. «Нефтехимик» против «Салавата Юлаева», «Металлург» сыграет с «Магниткой»

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Турнир проводится с 1992 года. Этот розыгрыш станет 33-м в истории. Мемориал Ромазана «Нефтехимик» – «Салават Юлаев» – 11:00 «Металлург» – «Магнитка» (ВХЛ) – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.