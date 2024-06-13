Тарпищев высказался о решении Аванесян сменить гражданство

Шамиль Тарпищев заявил, что Элина Аванесян уже давно находится вне орбиты Федерации тенниса России. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о решении Элины Аванесян выступать под армянским флагом.
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