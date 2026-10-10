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Двадцать пять лет рядом — и спор о ребёнке: что известно о ситуации в семье Арины Шараповой

Двадцать пять лет рядом — и спор о ребёнке: что известно о ситуации в семье Арины Шараповой

Арина Шарапова не раз говорила, что многолетний брак требует терпения и умения вовремя промолчать. Долгие годы её союз с Эдуардом Карташовым оставался прежде всего частью личной, а не публичной жизни телеведущей.

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