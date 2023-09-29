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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард сделал 2 передачи в дебютном предсезонном матче за «Чикаго» и стал 2-й звездой

Бедард сделал 2 передачи в дебютном предсезонном матче за «Чикаго» и стал 2-й звездой

«Блэкхокс» обыграли «Сент-Луис» (2:1 ОТ).  Первый номер драфта НХЛ-2023 дважды ассистировал партнерам.

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