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Темная материя или холодной газ?

Темная материя или холодной газ?

https://alter-science   Темная материя или холодной газ? Уже много лет астрономы и физики находятся в состоянии конфликта.

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Юрий Ильинов
Очерк о духовной красоте В наше время многие люди имеют весьма размытое понимание о духовной красоте , и многие негодяи-безумцы этим пользуются - "священники на мерседесах" , ложные гуру , разного сорта лжецы, обманщики , самообманьщики … Расскажу свое понимание духовной красоты – Наличие в человеке ее можно заметить по наличию внутренних антипорочных барьеров , барьеров, принципов мировоззрения, из за которых человека, изнуряюще тяжело или невозможно спровоцировать на проявление пороков Иными словами духовная красота это когда пороки не проявляются или слишком редко и слабо проявляются через чел. даже в сильно провоцирующих сит-ях… И я нахожу это - основным критерием определяющим духовную красоту , и главным составляющим понятия – внутренняя красота … Интересная галерея объектов , где можно наблюдать духовную красоту почаще это , во многом - не современный кинематограф… Общество , и многие люди, изменились , в большинстве стран , и не в лучшую сторону , вследствии чего и изменился уровень насыщенности кинокартин и фильмов светлыми , внутренне красивыми людьми, людей духовно красивых стало меньше, а озлобленных, цинников и прочих разновидностей внутренне больных людей – стало больше и в жизни и в кино… Поэтому среди кинокартин , например- 50 , 70,80 годов значительно чаще встречаются духовно красивые люди , симпатичные , в первую очередь – внутренней красотой , в современном кино они встречаются реже , а большинство отрицательных персонажей более – концентрированно темные , нежели большинство злодеев в старых фильмах … Поэтому , если желаете полюбоваться , приблизиться , получше понять - понятие духовной красоты , все более реже встречающееся , пока что , во многих странах , то можно почаще смотреть не современные фильмы с качественно-положительными персонажами , в недалеком прошлом люди лучше понимали духовность , и поэтому – качественней ее передавали в фильмах… Положительные персонажи есть и в современных фильмах , но , чаще , не столь сильно насыщенные внутренними антипорочными барьерами и иммунитетом к мерзкому … Человечеству есть чему поучиться у своего недавнего прошлого… В этом очерке использованы кадры с фильмов – «дорога» (реж.Феллини) , «корабль дураков» 1965 г. , «пианист» (реж. Полански), «инспектор гаи» реж. Михалков , ночь калибри (Феллини) . Это лишь подтверждает ту истину что люди могут быть намного светлее , и лишь конкретному чел. решать - каким быть в этой жизни, остальное лож , отговорки…
Юрий Ильинов
Двойная молния, запечатленная в нужный момент Ньюкасл, Австралия

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