Сахар сам по себе не обязательно разрушает кишечную микрофлору. Но в сочетании с мощными антибиотиками широкого спектра он может стать частью опасной цепочки: полезных бактерий становится меньше, а устойчивый к лечению энтерококк получает дополнительные условия для роста.