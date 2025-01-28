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48-летняя звезда «Клона» показала фигуру в купальнике

48-летняя звезда «Клона» показала фигуру в купальнике

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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