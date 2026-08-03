Укро-генерал: Самостийность с 1991 года привела к такой деградации, что никакую лицензию на Patrior не получим

Помимо коммерческих причин, Украина не получит от США никаких лицензий на боеприпасы для комплексов Patriot, поскольку после 1991 года просто утратила специалистов необходимого уровня для запуска такого производства.
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