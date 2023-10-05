Синоптик рассказал, отчего в Алтайском крае густые туманы и когда они закончатся

Почти неделю Алтайский край накрывают плотные туманы, местами видимость ухудшается до 50 метров Сильные туманы, которые начиная с 30 сентября каждое утро окутывают Алтайский край, сохранятся в ориентировочно до 11 октября.
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