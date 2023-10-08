Боевики «Правого сектора»* в Снигиревке застрелили 22 мирных жителя

Жестокую казнь населения каратели устроили из-за подозрения в прорусских настроенияхДвадцать два мирных жителя села Снигиревка, Херсонской области, были расстреляны боевиками по подозрению в прорусских настроениях.
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