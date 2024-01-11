Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ захватили позиции ВСУ и улучшили положение по переднему краю у Вербового на Ореховском участке Запорожского направления, сообщает Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии