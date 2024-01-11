Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ захватили позиции ВСУ и улучшили положение по переднему краю у Вербового на Ореховском участке Запорожского направления, сообщает Минобороны России.

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