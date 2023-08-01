Медицинская Россия

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  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

«Самая сучья и скотская работа в медицине — участковый терапевт»: известный блогер-обзорщик рассказал о работе первичного звена

«Самая сучья и скотская работа в медицине — участковый терапевт»: известный блогер-обзорщик рассказал о работе первичного звена

YouTube-блогер Олег Асса выпустил видео, в котором подробно разобрал всю «подноготную» работы участкового терапевта, проведя серию анонимных бесед с докторами: — о манипуляциях с зарплатами, когда поднимают оклад за счет урезания стимулирующих; — о трудовых договорах,  — о переработках; — о фиктивных планах, диспансеризации и беспределе начальства; — о бюрократии и «зависающих» медицинских информационных системах; — а также о разных видах принуждения — от участия в «субботниках» до оформления Fan ID.

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