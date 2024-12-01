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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ган – о поединке с Джонсом: «Никогда раньше так не дрался. Не узнаю себя там»

«Я не узнаю себя там. Это то, чего я никогда не делал в своей жизни. Я никогда раньше так не дрался», – сказал боец UFC Сирил Ган.

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