Други, как ваше вторничное настроение? Праздников сегодня совсем немного, но мы ж не капризные — радуемся всему, что есть.
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Други, как ваше вторничное настроение? Праздников сегодня совсем немного, но мы ж не капризные — радуемся всему, что есть.
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