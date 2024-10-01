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Царьград

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Microsoft под усиленным антимонопольным наблюдением в Германии: Подробности и перспективы

Microsoft под усиленным антимонопольным наблюдением в Германии: Подробности и перспективы

Microsoft попала под усиленное наблюдение антимонопольных органов Германии. Внимание привлекли ключевые продукты компании, такие как Windows, Azure и разработка искусственного интеллекта.

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