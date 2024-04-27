Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 040 подписчиков

Американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение у побережья Йемена, предположительно его сбили члены правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), информирует телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх