Американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение у побережья Йемена, предположительно его сбили члены правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), информирует телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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