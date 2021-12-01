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Новые дома в России призвали строить с использованием вторсырья

Новые дома в России призвали строить с использованием вторсырья

"Известия"/Зураб Джавахадзе В России предложили новые стандарты по использованию строительных отходов при строительстве жилья, где вторсырье можно использовать в девелопменте, при благоустройстве территорий, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.

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