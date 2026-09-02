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Царьград

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Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа: "Мощный сигнал" дают трое, но это не Новая Ялта

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа: "Мощный сигнал" дают трое, но это не Новая Ялта

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.

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