Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Вендел, со своим контролем мяча и креативом, может в одиночку решать исход матчей. Когда он в форме. Но порой что он есть, что его нет на поле…»

«Вендел, со своим контролем мяча и креативом, может в одиночку решать исход матчей. Когда он в форме. Но порой что он есть, что его нет на поле…»

Обладатель Кубка России-1999 в составе «Зенита» Константин Лепёхин в интервью «Спорт уик-энду» оценил, насколько значительна для команды Сергея Семака потеря Вендела.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым