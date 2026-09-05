Путин рассказал о сильном впечатлении от мощей Дмитрия Донского

Президент России Владимир Путин рассказал о сильном впечатлении от посещения Архангельского собора Московского Кремля, где были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.
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