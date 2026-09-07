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Доходы самозанятых и наемных работников в России сравнялись

Доходы самозанятых и наемных работников в России сравнялись

У большинства самозанятых неполная загрузка, тогда как штатные сотрудники получают стабильную зарплату По данным исследования платформы Qugo, годовой рост доходов российских самозанятых достиг 14,2%, что сопоставимо с показателем для наемных работников, который составил 13,5%, сообщает газета "Известия".

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