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Русская весна

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Придётся соглашаться: экс-главком НАТО озвучивает неизбежный для Киева сценарий

Придётся соглашаться: экс-главком НАТО озвучивает неизбежный для Киева сценарий

Завершение конфликта между Россией и Украиной может пойти по корейскому сценарию, что означает признание Киевом как минимум на время потери территории, заявил отставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

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