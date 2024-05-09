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Axios: Израиль обеспокоен приостановкой поставок оружия из США

Axios: Израиль обеспокоен приостановкой поставок оружия из США

Global Look Press/Jamal Awad/XinHua Высокопоставленные чиновники из Израиля сообщили своим коллегам из Соединенных Штатов, что приостановка администрацией американского лидера Джо Байдена передачи вооружения еврейскому государству способна поставить под угрозу срыва переговоры по освобождению заложников.

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